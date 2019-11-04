موظفو «بنينا الدولي» يطالبون مدير المطار بالعدول عن استقالته

نظم موظفو إدارة مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين، وقفة لمطالبة مدير عام المطار عبدالله حمد الشعافي بالعدول عن استقالته كما طالب المشاركون في الوقفة التي جرت أمام مقر إدارة المطار من الجهات المسؤولة عدم قبول الاستقالة.

وأصدر موظفو إدارة مطار بنينا بيانا أوضحوا فيه أن مدير عام المطار عبدالله حمد الشعافي قدم استقالته «بسبب نقص الإمكانيات وعدم الجدية في دعم المطار وعدم إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل داخل المطار وخاصة الأمنية منها برغم المراسلات والمقترحات العديدة المقدمة من مدير المطار بالخصوص».

وأشار البيان إلى أن من بين أسباب الاستقالة «مماطلة الحكومة الموقتة في وعودها بدعم المطار وسداد التزامات إدارة المطار المستحقة للشركات التي قامت بتنفيذ أعمال الإنشاءات والصيانة داخل مطار بنينا الدولي، وكذلك فيما يخص التعاقد مع مصرف التجارة والتنمية بخصوص إنشاء صالة الركاب بطريقة الاستثمار BOT دون موافقة إدارة المطار على العقد وعدم الرجوع لها من الجهات المختصة».

وأكد موظفو إدارة مطار بنينا في البيان أن مدير عام المطار عبدالله حمد الشافعي «قاد مرحلة من أصعب مراحل المطار وفي ظروف صعبة للغاية ونقص الإمكانيات حتى تم إعادة افتتاحه أمام حركة الطيران»، لافتين إلى أنه «لولا مجهوداته المبذولة لما تم افتتاح المطار وسير العمل به حتى هذه اللحظة».

كما طالب الموظفون في ختام البيان بضرورة دعم المطار من كافة النواحي لضمان استمرار العمل به وفق المعايير الدولية المطلوبة، منبهين إلى أنه «في حال استمرار تجاهل هذه المطالب قد يؤدي ذلك لإيقاف العمل بالمطار للأسباب المذكورة».

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