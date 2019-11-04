قرار قضائي يُلغي حكم شطب انتخابات بلدية سبها

قضت محكمة سبها الابتدائية، اليوم الإثنين، بإلغاء الحكم الصادر بإلغاء العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي سبها لهذا العام.

وأصدر القاضي إبراهيم محفوظ حكما بـ”إعدام” الحكم الصادر في ثلاثة ملفات من أصل أربعة، إذ لا يحق للدائرة الواحدة النظر في أكثر من ثلاثة ملفات.

وقال القانوني والناشط المدني عقيلة محجوب، في اتصال مع “218” إن حكما بإلغاء قرار وحكم محكمة سابق يعد سابقة في سبها حيث لم يسبق لأي دائرة أو سلطة قضائية أن أصدرته.

وأشار إلى أن “عيوبا وأخطاء إجرائية صاحبت انعقاد جلسة النطق بالحكم” خلال مداولات هيئة المحكمة والنظر في الطعن المقدم في الانتخابات البلدية التي جرت في إبريل الماضي، مضيفا أن الحكم الصادر اليوم ابتدائيا يحق للطرف المتضرر الاستئناف فيه.

يذكر أن انتخابات المجلس البلدي سبها التي جرت في إبريل الماضي قد شهدت طعونا نتج عنها إصدار حكم قضائي بإلغاء العملية الانتخابية.

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