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تدشين ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دشنت الحكومة المؤقتة اليوم الخميس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وعدد من أعيان المدينة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي أكد خلال تقديمه لحفل الافتتاح أن هذا الصرح المعماري يعد الأول في تاريخ المدينة.

وأشار العريبي إلى أن إنشاء المقر ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي كان بإشراف البلدية، مشيرا لدعم محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري وكافة المصارف التجارية العاملة وشركة الخليج العربي للنفط، للحكومة المؤقتة التي أنجزت مئات المشروعات دون أن تتحصل على درهم واحد من إيرادات النفط.

وأكد أن رمزية إنشاء هذا المقر بمنطقة بوعطني في بنغازي لها دلالتها الواضحة بعد الانتصار على الإرهاب مشددا على أنه يأتي تكريما لبنغازي وتضحياتها وتكريما لدماء شهدائها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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