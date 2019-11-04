الطب الميداني: مقتل طفل وإصابة آخر جراء اشتباكات طرابلس

أعلن مركز الطب الميداني والدعم مقتل طفل في منطقة السدرة وإصابة آخر جراء اشتباكات العاصمة طرابلس.

وبين المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تلقى بلاغا بسقوط قذيفة بجانب مصحة النخبة فهرعت سيارات الاسعاف التابعة للمستشفى الميداني صلاح الدين إلى منطقة السدرة وقامت بنقل الطفل محمد محمد نقاصه إلى مصحة لتلقي العلاج إلا أنه توفي فيما جرى إسعاف المواطن محمد اجديع إلى مستشفى طرابلس الطبي ليدخل غرفة العمليات اثر اصابته بشظايا في قدميه وظهره.

وأوضح المركز أن القذيفة أيضا تسببت في أضرار مادية في السيارات بالمنطقة.

كما أعلن المركز إصابة طفل مغربي الجنسية بشظايا جراء سقوط قذيفة على منزله بطريق الشوك بالعاصمة طرابلس وإصابة شخص آخر بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس جراء استهداف مزرعته موضحا أن سيارات الإسعاف التابعة للمركز هرعت إلى منطقة اربع شوارع زويته بعين زارة بعد غارة جوية استهدفت مزرعة المواطن رمضان على المشري ما تسبب في اصابة ابنه بشظية في يده نقل على إثرها إلى احدى المصحات لتلقي العلاج.

وأشار المركز إلى أنه جرى إسعاف المواطن رمضان وزوجته بعد ارتفاع ضغطهما وسكرهما جراء القصف الذي تسبب في أضرار مادية وهلع السكان المجاورين للمزرعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا