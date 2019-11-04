قصف مدفعي للجيش على مواقع حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

شن الجيش الوطني خلال الأيام الماضية ضربات مدفعية استهدفت مواقع قوات الوفاق في محاور العاصمة طرابلس.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي اليوم الإثنين إصدار مرئي يوثق مشاهد لاستهداف مدفعية الجيش لمواقع المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بمحاور جنوب العاصمة.

ويخوض الجيش منذ نحو سبعة أشهر عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة المسيطرة عليها.

وشدد الجيش الوطني على أنه عازم على تحرير طرابلس، مؤكدًا أنه لن يوقف عملياته العسكرية حتى تحقيق ذلك.

وأعلن الجيش اليوم الإثنين استهداف سلاح الجو لمواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس ومطار الكلية الجوية في مصراتة، إضافة إلى مواقع أخرى في عين زارة والخلة والعزيزية.

وأكد الجيش الليبي، أن “القصف استهدف، مقرات للمليشيات الإرهابية بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس ومطار الكلية الجوية بمصراتة”.

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