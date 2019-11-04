الوضع الأمني بالجنوب على طاولة “المؤقتة”

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين، الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية عامة وفي مدينة سبها على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمكتبه في مقر الحكومة المؤقتة بمنطقة قرنادة، مع رئيس لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية- نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الاحيرش، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير مديرية أمن سبها العميد رمضان علي محمد.

ووفق بيان للحكومة المؤقتة فقد ناقش الاجتماع الترتيبات والتجهيزات الأمنية بمديرية أمن سبها، فيما وقف الثني على الوضع الأمني بالمنطقة الجنوبية وفي مدينة سبها.

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