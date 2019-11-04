ترقب أول مؤتمر دولي لتقنية المعلومات في ليبيا

يشهد مقر الجامعة الدولية في مدينة بنغازي في الثالث والخامس من شهر مارس القادم انعقاد المؤتمر الأول في مجال الهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات في البلاد، وسيقام هذا المؤتمر في بداية شهر مارس من كل عام.

وسيكون المؤتمر برعاية كل من جامعة بنغازي وشركة تطوير للأبحاث والجامعة الدولية وكلية التقنية الكهربائية بالإضافة إلى هيئة أبحاث العلوم التطبيقية، ويعتبر هذا الحدث هو أول مؤتمر في ليبيا مسجلا في قاعدة البيانات العالمية.

وستنشر الأوراق العلمية المقبولة في هذا المؤتمر في مجلات عالمية محكمة ومصنفة من قاعدة البيانات سكوبس التابعة لدار النشر السيفير العالمية.

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