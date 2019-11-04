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ترقب أول مؤتمر دولي لتقنية المعلومات في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد مقر الجامعة الدولية في مدينة بنغازي في الثالث والخامس من شهر مارس القادم انعقاد المؤتمر الأول في مجال الهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات في البلاد، وسيقام هذا المؤتمر في بداية شهر مارس من كل عام.

وسيكون المؤتمر برعاية كل من جامعة بنغازي وشركة تطوير للأبحاث والجامعة الدولية وكلية التقنية الكهربائية بالإضافة إلى هيئة أبحاث العلوم التطبيقية، ويعتبر هذا الحدث هو أول مؤتمر في ليبيا مسجلا في قاعدة البيانات العالمية.

وستنشر الأوراق العلمية المقبولة في هذا المؤتمر في مجلات عالمية محكمة ومصنفة من قاعدة البيانات سكوبس التابعة لدار النشر السيفير العالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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