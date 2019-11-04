المجلس التسييري لبلدية شحات يطالب بمكافحة الظواهر السلبية

وجه المجلس التسييري لبلدية شحات، خطابا إلى كل من مدير مديرية أمن شحات، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي، حول بعض الظواهر السلبية المرتكبة في نطاق البلدية.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الظواهر كانت سببا في عرقلة الحياة اليومية، في ظل عجز تام عن معالجتها والقضاء عليها، حيث أصبحت من الظواهر المألوفة، ومنها انتشار البناء العشوائي داخل المدن وعلى أطرافها، والتعدي على المسارات الخدمية كالمياه والكهرباء والهاتف، إضافة إلى انتشار المحلات والأكشاك والخيم بطريقة عشوائية على الطرق الرئيسية، والجرف الجائر للغابات، والبناء داخل المناطق الأثرية والسياحية والزراعية، وانتشار السلاح في المناسبات، وانتشار القمامة في الشوارع والطرقات الرئيسية.

هذا وطالبت البلدية بإحالة كافة المخالفين إلى النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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