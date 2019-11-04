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مباحثات مصرية ألمانية بشأن “مؤتمر برلين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، تطورات الأزمة الليبية.

وقال المتحدث باسم “الخارجية المصرية” المستشار أحمد حافظ، إن الطرفين تبادل الرؤى بين الجانبين حول آخر تطورات الأزمة الليبية وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشار حافظ إلى أن مباحثات شكري وهاكر تناولت الترتيبات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبي، المزمع عقده شهر ديسمبر المقبل.

ولفت المتحدث إلى أن الجانبين استعراضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها في مختلف المجالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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