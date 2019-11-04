مدفعية الجيش تقصف المجموعات المسلحة في طرابلس

طرابلس-العنوان

نشرت شعبة الإعلام الحربي اليوم الإثنين تسجيل مصور وثق مشاهد استهداف مدفعية القوات المسلحة لمواقع تتحصن فيها مجموعات المسلحة متحالفة مع قوات الوفاق بمحاور جنوب العاصمة.

وأطلقت القوات المسلحة منذ نحو سبعة أشهر عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة المسيطرة عليها، حيث شدد القيادة العامة للقوات المسلحة على أنها لن توقف عملياته العسكرية حتى تحقيق ذلك.

وتتزامن الضربات المدفعية مع استهداف سلاح الجو لمواقع المجموعات المسلحة في معيتيقة ومصراتة وعين زارة والعزيزية.

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