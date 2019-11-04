الثني يبحث مشكلات انقطاع الكهرباء

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله عبد الثني اليوم الإثنين رئيس لجنة متابعة سير عمل الهيئات اللواء يونس فرحات، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحث سير عمل الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والمشاكل التي يمر بها قطاع الكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الاحتياجات والنواقص للشركة العامة للكهرباء كما ناقش الاجتماع احتياجات الهيئة واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء، وضمان استقرار الشبكة خلاله.

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