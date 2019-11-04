رئيس الحكومة المؤقتة يلتقي عضوا من الحزب الجمهوري الأمريكي

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي وخبير العلاقات الليبية الأمريكية عمر التربي، وذلك في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، بحضور وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وتناول اللقاء أهمية العلاقات الليبية الأمريكية، وسبل تطويرها، إضافة إلى التركيز على دور الحكومة المؤقتة خلال الأزمة الراهنة، ورؤيتها لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى أهمية إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يتماشى مع النظم الإدارية الحديثة.

وفي ختام اللقاء أثنى رئيس مجلس الوزراء على دور عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، في إيصال الحقيقة للكونغرس الأمريكي، وإيضاح حقيقة الحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الميليشيات.

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