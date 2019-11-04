جهاز الطرق الحديدية يبحث مع تعليم الوفاق هذه الموضوعات

بحث فريق متخصص من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية مع وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر ومدير إدارة الهيئات سهام بن خليفة وعدداً من المختصين بالوزارة إعداد أول خطة استراتيجية للتعليم السككي للسنوات القادمة في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن وكيل الوزارة تحدث خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة عن أهمية التخطيط الاستراتيجي وسعي وزارة التعليم إلى إشراك وزارة العمل في صنع القرار التنموي للتعليم والتدريب والتأهيل في قطاع الطرق الحديدية، مشيدا بدور وزارة العمل والتأهيل في دعمها المتواصل لكافة البرامج التدريبية والتأهيلية.

وقالت مدير إدارة الهيئات بوزارة التعليم، إن بحث إعداد خطة استراتيجية لتنمية التعليم والتدريب والتأهيل في قطاع الطرق الحديدية لمدة خمس سنوات قادمة ستشمل جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتحديد رؤية ورسالة واحتياجات القطاع، وترتيب الأولويات مع وزارة العمل والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني والجهات ذات العلاقة وأضافت أن إدارة الهيئات بوزارة التعليم شرعت في إعداد دراسة لإمكانية إقامة معهد متوسط وعالي لتكنولوجيا الطرق الحديدية يدرس فيه محتوي تعليمي سككي عالي الجودة يواكب التطورات الهائلة العالمية في منظومة السكك الحديدية وبنظام تعليمي مزدوج يجمع بين الجانبين الاكاديمي والعملي بهدف توفير أفضل الكوادر في هذا القطاع الحيوي.

وتحدث رئيس مجلس إدارة تنفيذ وإدارة الطرق الحديدية عادل الجميل عن مشروع الخطة الاستراتيجية الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارتي التعليم والعمل والتأهيل والذي سيشمل دراسة تشخيصية للمتطلبات التعليمية والتدريبية والتأهيلية لقطاع الطرق الحديدية.

وأشار إلى أن الجهاز يسعي من خلال هذا التعاون مع وزارة التعليم لإنشاء أول مركز إقليمي لسكك الحديد في أفريقيا يهدف لتخريج دفعات من التقنيين والفنيين على أعلى مستوي من الكفاءة، وسيقام المركز في مدينة طرابلس على مساحة هكتاريتن ونصف وسيتضمن أقامه مباني وقاعات وورش ومعامل وقاعة مؤتمرات ومقهي ومطعم ونادي ومباني للإقامة الداخلية على مساحة 7000 متر مربع محاطة بمواقف سيارات وملاعب كرة قدم وطائرة وسلة وتنس ومناطق خضراء علي مساحة 2500 متر.

وبين أن الجهاز سيدرس إمكانية تعيين كل الخريجين من المركز عقب تخرجهم مباشرة في السكة الحديد وسيعمل على تأهيل وتدريب الخريجين محلياً وعالمياً للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا المعمول بها في مجال السكك الحديدية

وأكد أن الجهاز يسعى إلى تجهيز نوعية مباني مركز التدريب والتأهيل الاقليمي للطرق الحديدية لتلبية معايير وزارة التعليم، مع ضمان تحقيق مستويات جودة عالية في إنشاء المباني وصيانتها، والمساهمة في تحسين وتطوير البيئة التعليمية والتدريبية.

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