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البرلمان الموازي يوصي بتسمية وزير للدفاع

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد مجلس النواب الموازي اليوم الإثنين جلسته (24) في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الموازي الصادق الكحيلي، وأعضاء المجلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه جرى خلال الجلسة استعراض مذكرة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الموازي، التي أوصت بتسمية وزير دفاع، وإحالة التوصية للمجلس الرئاسي.

وجرى خلال الجلسة انتخاب لجنة مراقبين داخلية، لمتابعة أعمال وأداء المجلس، لدورة برلمانية واحدة مدتها 6 أشهر حيث صوت أعضاء المجلس لكل من عبدالغني الفطيسي، عبدالوهاب زولية، عبدالقادر هيبة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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