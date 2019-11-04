الحويج : على البعثات الدبلوماسية المشاركة في إعداد قانون السلك الدبلوماسي

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أمس، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومندوبي ليبيا في الخارج، للمشاركة في إعداد مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

الحويج أوضح في كتابه، أنه في إطار مراجعة القوانين والقرارات المنظمة لعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تعتزم الوزارة تقديم مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى مجلس النواب لاعتماده والمصادقة عليه، مؤكدا الحرص على إشراك كافة أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري والخبراء والمهتمين في مجال العمل الدبلوماسي والقنصلي، لضمان تقديم مشروع يليق بالدبلوماسية الليبية.

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