الثني يبحث مع عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي هذه الموضوعات

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الاثنين عضو الحزب الجمهوري الأمريكي وخبير العلاقات الليبية الأمريكية عمر التربي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن اللقاء الذي جرى بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، تناول أهمية العلاقات الليبية الأمريكية، وسبل تطويرها بالإضافة إلى التركيز على دور الحكومة المؤقتة خلال الأزمة الراهنة.

وناقش اللقاء رؤية الحكومة المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة من التشكيلات المسلحة وأهمية إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يتماشى مع النظم الإدارية الحديثة.

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