محاضرة توعوية بعنوان مخاطر الاعتزاز الزائد بهوية بلدية القرضة

ألقى عضو جمعية طمزين للأعمال الخيرية عيسى الشيباني، محاضرة توعوية بعنوان “مخاطر الاعتزاز الزائد بهوية المدينة”، وذلك ضمن رحلة يقوم بها أعضاء الجمعية لمدن الجنوب.

المحاضرة تناولت الحديث عن الثقة بالنفس، لغرس القيم في الطلبة بثانوية ابن سينا بمنطقة محروقة في بلدية القرضة، وذلك بحضور عدد من الطلبة والمدرسين، إضافة إلى أعضاء من المجلس البلدي ببلدية القرضة وبعض أولياء الأمور.

وفي الختام سلم أعضاء الجمعية الحضور عددا من الهدايا، كما تم تكريم أعضاء الجمعية من قبل المجلس البلدي لبلدية القرضة.

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