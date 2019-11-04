الاتفاق على صيانة المراكز الثقافية في بنغازي

قام رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة جمعة الفاخري بزيارة لديوان بلدية بنغازي اليوم الأثنين التقى خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري بحضور رافع محمد عبدالسلام مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة ويوسف الزواوي مدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء مُناقشة الإجراءات والأعمال الُمتعلقة بصيانة المراكز الثقافية ودار الكتب الوطنية وتم الاتفاق على البدء في الإجراءات المُتعلقة بصيانة المراكز الثقافية في البلدية وتفعيلها لأهمية دورها الثقافي والتوعوي في المُجتمع، إضافة إلى مُتابعة ملف صيانة دار الكتب الوطنية وإنهاء الإجراءات المتعلقة به بأسرع وقت ممكن، كذلك العمل على صيانة مقر مكتب الإعلام والثقافة بنغازي الكائن بشارع عبدالمنعم رياض.

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