رئيس الهيئة العامة للإعلام يبحث إجراءات صيانة المراكز الثقافية في بنغازي

بحث رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة جمعة الفاخري اليوم، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، الإجراءات والأعمال المتعلقة بصيانة المراكز الثقافية ودار الكتب الوطنية بالمدينة، بحضور مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة.

وذلك خلال اجتماع عقد بمقر البلدية، تم فيه الاتفاق على البدء في الإجراءات المتعلقة بالصيانة للمراكز الثقافية في بنغازي، وتفعيلها لأهمية دورها الثقافي والتوعوي في المجتمع، إضافة إلى متابعة ملف صيانة دار الكتب الوطنية وإنهاء الإجراءات المتعلقة به بأسرع وقت ممكن، وكذلك العمل على صيانة مقر مكتب الإعلام والثقافة بنغازي الكائن بشارع عبد المنعم رياض.

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