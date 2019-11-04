الثني يتابع سير عمل الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم بمكتبه في منطقة قرنادة، سير عمل الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

وضم الاجتماع وكيل عام وزارة الدفاع المكلف بتسيير مهام الوزارة، باعتباره رئيسا للجنة متابعة سير عمل الهيئات، اللواء يونس فرحات، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل التي يمر بها قطاع الكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الاحتياجات والنواقص، كما ناقش احتياجات الهيئة واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء، وضمان استقرار الشبكة.

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