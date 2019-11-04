وزير خارجية مصر ومستشار الأمن القومي الألماني يبحثان التطورات في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، مع مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من هاكر، تم خلاله تبادل الرؤى بين الجانبين حول آخر تطورات الأزمة الليبية، وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلا عن تناول الترتيبات الجارية حاليا لعقد مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبي، مشيرا إلى أن الاتصال تطرق أيضا إلى التحضيرات الجارية لانعقاد قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، والمقرر عقدها في برلين خلال الشهر الجاري.

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