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هل توفرت الإرادة الدولية لحل أزمة ليبيا؟

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شخّص المهتم بالشأن العام محمد الشوبار الصراع في ليبيا بأنه يندرج تحت إرادة دولية مستفيدة من إطالته اقتصاديا عبر بيعها أسلحة وطائرات بدون طيار إلى ليبيا.

وأضاف الشوبار خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” الاثنين، أن حالة الاستقطاف المختلف في ليبيا يدفع ضحيته الشباب الذين لم يتلقوا أي دعم من الحكومات، ولم يتم توظيفهم في تنمية البلاد.

وأشار الشوبار إلى أنه لا يوجد أي طرف منتصر في البلاد وأن العملية السياسية هي التي ستفرض نفسها في نهاية الأمر.

وبشأن مؤتمر برلين أوضح الشوبار أن نجاحه يحتاج لنقطتين أولها وجود مشروع اقتصادي تتفق عليه الدول التي تنظر إلى مصالحها الاقتصادية وثانيا طرح مشروع سياسي يضمن نظاما سياسيا تتفق عليه المنظومة الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • عيب يا شوشو بار انتظار حلول تفرض من الخارج دون ارادة الشعب الليبى ومصيرها الفشل فى النهاية

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