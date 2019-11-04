هل توفرت الإرادة الدولية لحل أزمة ليبيا؟

شخّص المهتم بالشأن العام محمد الشوبار الصراع في ليبيا بأنه يندرج تحت إرادة دولية مستفيدة من إطالته اقتصاديا عبر بيعها أسلحة وطائرات بدون طيار إلى ليبيا.

وأضاف الشوبار خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” الاثنين، أن حالة الاستقطاف المختلف في ليبيا يدفع ضحيته الشباب الذين لم يتلقوا أي دعم من الحكومات، ولم يتم توظيفهم في تنمية البلاد.

وأشار الشوبار إلى أنه لا يوجد أي طرف منتصر في البلاد وأن العملية السياسية هي التي ستفرض نفسها في نهاية الأمر.

وبشأن مؤتمر برلين أوضح الشوبار أن نجاحه يحتاج لنقطتين أولها وجود مشروع اقتصادي تتفق عليه الدول التي تنظر إلى مصالحها الاقتصادية وثانيا طرح مشروع سياسي يضمن نظاما سياسيا تتفق عليه المنظومة الدولية.

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