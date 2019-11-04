شبح طرح الأحمال يُهدد مدينة طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث انفصال لدائرة عين زارة بئر الأسطى ميلاد جهد 220 كيلوفولت رقم “2”، نتيجة للاشتباكات المسلحة في جنوب العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين.

وقالت الشركة في بيان إن خروج الدائرة قد يترتب عليه اللجوء إلى عملية برنامج طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة خاصة في مدينة طرابلس الكبرى وذلك نتيجة لمحدودية نقل الطاقة رغم توفر القدرات الإنتاجية من محطات التوليد.

يشار إلى أن الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس منذ أبريل الماضي كبدت دوائر توليد وتوزيع الكهرباء خسائر كبيرة، وأدت في كثير من الأحيان إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة في طرابلس.

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