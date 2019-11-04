وفاة طفل إثر سقوط قذيفة قرب مصحة النخبة بطرابلس

قال مركز الطب الميداني والدعم في طرابلس، اليوم الاثنين، إن طفلا فارق الحياة متأثرا بإصابته جراء سقوط قذيفة بجانب مصحة النخبة في منطقة السدرة جنوبي طرابلس.

وأضاف المركز في بيان أنه وبعد ورود بلاغ عن سقوط القذيفة، هرعت سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى الميداني صلاح الدين التابع لمركز الطب الميداني والدعم الى منطقة السدرة وتم إسعاف طفل مصاب إلى مصحة رويال التخصصية إلا أنه فارق الحياة.

وأشار المركز إلى أنه تم إسعاف شخص آخر إلى مستشفى طرابلس الطبي وأدخل إلى غرفة العمليات على الفور إثر إصابته بشظايا في قدميه وظهره، لافتا إلى أن القذيفة سببت في أضرارا مادية في سيارات مراجعي مصحة النخبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية