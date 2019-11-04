تعليق الدوام بمدارس في عين زارة بسبب القذائف

قرر مراقب التعليم في بلدية عين زارة تعليق الدراسة بعدة مدارس في البلدية نظرا لوقوعها في مناطق اشتباكات حيث وصلت القذائف الاثنين قربها، وللحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين.

وقالت مراقبة التعليم في بيان عاجل، إن تعليق الدراسة يأتي لإشعار آخر ويشمل المدارس التالية: (الطليعة، ورجب النائب، والازدهار الثانوية، والفرقان، وشهداء عين زارة، وعين زارة، والحي الجامعي الثانوية).

يشار إلى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس تشهد منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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