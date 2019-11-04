عقوب يتفقد سير عمل القطاع الصحي في جالو‬

أدى وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب ،الاثنين ،زيارة لبلدية جالو لمتابعة سيّر العمل بالمرافق الصحية بالبلدية ،و للتأكد من الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة، بالإضافة إلى الاطلاع على سيّر العمل، والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تُواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها.

وأطلّع عقوب خلال زيارته ،على نسبة الانجاز بمستشفى جالو المركزي، وتحديدًا في الأقسام وغُرف العمليات والعناية الفائقة، وأقسام الإيواء، وعلى ما يقدمونه من جهود بهدف التعرف عن قرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم، ومناقشة التحديات وفعّالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.رافق وزير الصحة خلال زيارته كل من مدير إدارة المستشفيات بالوزارة إسماعيل العيضة، ومدير مكتب الوزير طارق نوح، ومدير العلاقات العامة عبد الله البراني، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة إبراهيم اليتيمي.

وكان في استقبال الوفد، كل من المجلس البلدي جالو، ومجلس الأعيان، ومديري إدارة الخدمات الصحية بالواحات، ومديري مستشفيات المدينة، وعدد من مديري المكاتب والأقسام بالمرافق الصحية، حيث يأتي ضمن هذه الزيارة تشغيل مستشفى جالو المركزي، وافتتاح عيادات خارجية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا