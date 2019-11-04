بدء حملة التطعيمات الروتينية للاطفال ببلدية الجفرة‎

3اعلن امحمد ابوبكر عامر مشرف التحصينات بمكتب الرعاية الصحية الاولية بادارة الشؤون الصحية بالجفرة عم وصول شحنة من التطعيمات الروتينية للاطفال حديثي الولادة والبي سي جي وطعم البوليوم تغطي كافة الاحتياجات ، فيما يوجد نقص في طعوم الالتهاب الرئوي والخماسي .

وقال بان جميع التطعيمات سيشرع في توزيعها غدا الثلاثاء لتبدأ التطعيمات الاربعاء في كافة المراكز الصحية واماكن التحصين المعترف بها .

ودعا المواطنين الى عدم الازدحام لان التطعيمات متوفرة بشكل كبير وتكفي الجميع وذلك لتسهيل سير هذه العملية بشكل سلس ومساعدة الكوادر المتخصصة للقيام بعملها ..

من جهة اخرى اشار الى ان المركز الوطني لمكافحة الامراض السارية سيطلق حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا الموسمية للعام الحالي تبدأ يوم 16 من شهر نوفمبر الحالي وتستمر حتى 28 من نفس الشهر .. وأضاف ان الفئات المستهدفة هم العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والنساء الحوامل والاشخاص من الذين اعمارهم من 55 سنة فما فوق ومرضى السكرى والقلب والجهاز التنفسي والعصبي والدوري والكلى والاشخاص ذوي الامراض المزمنة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا