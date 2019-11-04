بالصور.. 3 وفيات بحادث مروّع على طريق المطار

توفي 3 أشخاص نتيجة حادث مرور مروّع وقع بين سيارتين على طريق المطار في طرابلس، وفق بيان لمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس.

وأوضح البيان أن إحدى السيارتين المشتركتين بالحادث كانت قادمة بسرعة جنونية بالطريق المعاكس حيث لم يستطع السائق التحكم بها مما أدى إلى اصطدامه بالمركبة القادمة في طريقها الصحيح.

يذكر أن الإحصائية المسجلة بأقسام المرور بمديريات الأمن في المدن والمناطق، سجلت في أغسطس الماضي، مقتل 143 شخصا، و300 إصابة بين البليغة والمتوسطة.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن سائق المركبة يتحمل ما نسبته 85 بالمئة من أسباب حوادث المرور، حيث إن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث هي تجاوز السرعة المسموح بها، أو تناول مادة مخدرة أو إرهاق السائق أو نومه، ونقص كفاءة وتجهيز المركبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية