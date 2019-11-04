المسماري يكشف قرب إنهاء المرحلة الأخيرة للدخول إلى العاصمة طرابلس

أكد اللواء احمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن المعارك الدائرة في العاصمة طرابلس اقتربت وبشكل كبير من انهاء المرحلة الأخيرة للدخول إلى العاصمة طرابلس.

ونفى اللواء المسماري في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، أي تقدمات لقوات الوفاق أو شن هجوم على مواقع الجيش، وأن القوات المسلحة تسجل تقدمات هامة وألحقت بقوات الوفاق خسائر فادحة خلال الساعات الأخيرة.

وأفاد المسماري أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني يسيطر بسكل كامل على أجواء محاور المعارك وكذا بقية المدن المرتبطة بمعركة طرابلس وكافة التحركات، كاشفا عن تدمير مخازن اسلحة ومنظومات دفاع جوي جديدة وطائرة مسيرة بقاعدة معيتيقة ومدينة مصراتة.

واستعرض المسماري هيكلية وقيادات قوة الردع الخاصة، كما استعرض في المؤتمر على سيطرة جماعة الإخوان على مناصب قيادية في مصرف ليبيا المركزي.

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