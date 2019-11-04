مصلحة المطارات بالبيضاء ترفض استقالة مدير مطار بنينا

رفضت مصلحة المطارات في البيضاء، الاستقالة التي تقدم بها مدير عام مطار بنينا عبدالله الشافعي، وعللها بظروفه الصحية وعدم قدرته على الاستمرار بالعمل، ولكثرة المشاكل اليومية أغلبها مع الأجهزة الأمنية بالمطار.

وقالت المصلحة في بيان، الاثنين، إنها رفضت استقالة الشافعي نظرا لما قدمه من مجهود وقيادة حكيمة للمطار في السنوات السابقة مما ساعد في النهوض به والحفاظ على ممتلكاته خلال الظروف التي مرت بها بنغازي قبل تأمينها من الجيش الوطني، مشيرة إلى أن الوقت غير مناسب الآن لقبول الاستقالة، داعية إياه للاستمرار في عمله مديرا عاما للمطار.

وأشارت إدارة المصلحة إلى أنها تتابع كل مشاكل المطار عن كثب واتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عمل مدراء المطارات التابعة لها، على سبيل المثال التعميم الصادر عن المصلحة والذي يؤكد على صلاحيات مدير عام المطار من حيث تبعية كافة الأجهزة الأمنية والإدارات والشركات العاملة بالمطار لمدير عام المطار واعتباره أعلى سلطة تنفيذية بالمطار.

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