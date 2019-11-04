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طقس ليبيا: الكشف عن حقيقة قدوم “أمطار فيضانية” على طرابلس

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت صفحة “طقس ليبيا” في فيسبوك، احتمالية هطول أمطار غزيرة جدا لدرجة الفيضانات على المناطق من طرابلس حتى راس اجدير.

وأوضحت الصفحة أن الطقس سيبقى مستقرا حتى الأربعاء، وظهور قليل من السحب على معظم مناطق البلاد مع انعدام فرص هطول الأمطار، فيما تكون درجات الحرارة تكون دافئة ما بين 22-27 درجة بالشمال وبحدود 21 بالمرتفعات وبين 26 الى 33 بمناطق الوسط والجنوب.

وتشير التوقعات نهاية هذا الأسبوع إلى عبور تبريد علوي شمال غرب البلاد وبالتالي يتوقع حدوث تقلبات يوم الخميس تعبر سريعا مع نشاط للرياح، وسقوط أمطار متوسطة بمناطق الشمال الغربي.

وتوقعت انخفاض الحرارة بالمناطق الغربية بداية الأسبوع القادم مع تأثرها بهواء بارد قادم من الغرب، بينما تبقى الأجواء مستقرة ودافئة بالمناطق الشرقية والخليج وأغلب مناطق الجنوب حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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