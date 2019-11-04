المسماري: سلاح الجو دمر منظومة صواريخ في مصراتة

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو دمر منظومة صواريخ داخل الكلية الجوية بمصراتة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي أن سلاح الجو نفذ غارات جوية مكثفة ودقيقة على عدة مواقع لقوات الوفاق في طرابلس وغيرها من المناطق، مشيرًا إلى تدمير طائرة مسيرة وذخائر في قاعدة معيتيقة بعد رصد الجيش لهبوط طائرة شحن إلى القاعدة يوم الأحد.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني لن يتوانى عن قصف أي أهداف تهدد أمن وسلامة ليبيا، كما أكد أن كل الوحدات العسكرية تتمتع بمعنويات عالية وقوة كبيرة وانضباط تكتيكي في تنفيذ المهام.

وفي رسالة إلى المجتمع الدولي، قال المسماري، إن الجيش الوطني يقاتل من أجل اجتثاث المجموعات المسلحة والإرهابيين التي سيطرت على طرابلس.

وأشار إلى أن الجيش حقق نجاحات كبيرة في طرابلس، مستفيدًا من الخبرات التي تحصلت عليها خلال المعارك التي خاضها على مدى السنوات الماضية.

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