مبادرة لتكريم نخبة من معلمي غدامس

شهد مسرح مدرسة عبدالرحمن البويصري الثانوية في غدامس حفل تكريم لـ75 معلما ومعلمة على مستوى مدارس المدينة، بمناسبة وصول عطائهم الذي فاق الـ30 عاما من العطاء والبدل المتواصل بمجال التدريس.

وحضر الحفل الذي جاء ببادرة من فريق رواد الخير للعمل التطوعي، أعضاء المجلس البلدي ومراقب التعليم وبعض المسؤولين بمجال التعليم.

وتأتي هذه البادرة تقديرا للمعلم المخلص القدوة صاحب الرسالة التعليمية السامية ومربي الأجيال، وفي وقت تشهد فيه ساحة المعلمين اعتصامات وإضرابات عن العمل للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي.

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