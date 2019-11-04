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تزايد كبير بأعداد مرضى الفشل الكلوي بترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير مكتب التنمية البشرية بمركز غسيل الكلى ترهونة أبوبكر العباني، إن الإصابات بمرض الفشل الكلوي شهدت تزايدا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف العباني في تصريح لوكالة الأنباء “وال”، الاثنين، إنه تم تسجيل إصابات بالفشل الكلوي لأشخاص لم تتجاوز أعمارهم الـ20 عاما الأمر الذي يستوجب دق ناقوس الخطر.

وأشار العباني إلى أنه سيتم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان “ما هي أسباب وطرق الوقاية من مرض الفشل الكلوي”، بعد تزايد الإصابة بهذا المرض.

ولفت إلى أن الحملة ستنتشر في نطاق واسع داخل الكليات والمعاهد العليا والمؤسسات الخدمية داخل بلدية ترهونة، للتوعية بالمرض وزيادة فاعلية انتشار الثقافة الصحية بين المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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