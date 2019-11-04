المسماري: القوات المسلحة لن تتوانى في قصف أي أهداف تهدد أمن ليبيا

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة لن تتوانى عن استهداف أي أهداف تهدد أمن وسلامة ليبيا.

وأفاد المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن سلاح الجو دمّر منظومة صواريخ داخل الكلية الجوية بمصراتة، كما نفذ غارات جوية مكثفة ودقيقة على عدة مواقع لمسلحي الوفاق في طرابلس وغيرها من المناطق.

وأكد المسماري، أن سلاح الجو تمكن من إ تدمير طائرة مسيرة وذخائر كانت مخزنة في قاعدة معيتيقة، وذلك بعد رصد هبوط طائرة شحن إلى القاعدة يوم الأحد.

وأكد أن كل الوحدات العسكرية تتمتع بمعنويات عالية وقوة كبيرة وانضباط تكتيكي في تنفيذ المهام.

وقال المسماري، في رسالة إلى المجتمع الدولي، إن القوات المسلحة تقاتل من أجل اجتثاث المجموعات المسلحة والإرهابيين التي تسيطر على طرابلس.

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت في ذلك حقق نجاحات كبيرة في طرابلس، مستفيدًا من الخبرات التي تحصلت عليها خلال المعارك التي خاضها على مدى السنوات الماضية.

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