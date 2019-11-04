بومطاري: المرتبات تثقل كاهل الميزانية

عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اجتماعا مع اللجنة المكلفة من قبل رئيس المجلس الرئاسي للتواصل مع الوزارة لوضع تصور وحلول لمطالب نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي، ومناقشة المقترحات القابلة للتطبيق.

ووفق بيان للوزارة فقد عرض الوزير خلال الاجتماع الذي عقد الأحد، بديوان الوزارة الوضع المالي للدولة، مشيرا إلى تنامي بند المرتبات الذي أصبح يثقل كاهل الميزانية العامة على حساب برامج التنمية.

ووجه بومطاري دعوة للجنة والأكاديميين بالجامعات الليبية للمساهمة والمشاركة الفعالة للوصول إلى مقترح جدول مرتبات موحد يحقق العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام لبند المرتبات مع مراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤوليات ومعدلات الأداء.

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