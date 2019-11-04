المسماري: سلاح الجو يغطي الأجواء الليبية بالكامل

أكد اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي ،أن أسراب سلاح الجو تغطي كامل الأجواء الليبية.

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي عقده ببنغازي أن “طائرات سلاح الجو تقوم بتغطية الأجواء بالكامل، وتقوم بعمليات الاستطلاع على مدار الساعة، لمراقبة أي تحركات للمليشيات خاصة حول طرابلس” ،مشيرا إلى أن طائرات سلاح الجو نفذت ضربات دقيقة استهدفت قاعدتي مصراتة ومعيتيقة الجويتين، ودمرت منظومات دفاع جوي وطائرات تركية مسيرة.

ونفى المسماري ما تواتر حول سيطرة قوات تابعة لحكومة الوفاق على مواقع الجيش، مؤكدا أن المليشيات تحاول من خلال الإعلام التضليل على الليبيين وإظهار الجيش بأنه منهزم، وفقا لتعبيره.

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