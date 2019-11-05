الثني يبحث أهمية العلاقات الليبية – الأمريكية وسبل تطويرها

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي وخبير العلاقات الليبية الأمريكية عمر تربي أهمية العلاقات الليبية – الأمريكية، وسبل تطويرها.

وناقش الثني خلال استقباله تربي لإثنين بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة التركيز على دور الحكومة الليبية المؤقتة خلال الأزمة الراهنة.

واستعرض اللقاء رؤية الحكومة المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات، كما تطرق اللقاء إلى أهمية إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يتماشى مع النظم الإدارية الحديثة.

وأشاد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية بدور عضو الحزب الجمهوري الأمريكي في إيصال الحقيقة للمؤسسة الأمريكية و على وجه الخصوص الكونغرس الأمريكي لدحض ادعاءات حكومة الوفاقحول الوضع في طرابلس، وإيضاحه حقيقة الحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الميليشيات المسلحة و التي عاثت فسادا في العاصمة و ليبيا ككل.

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