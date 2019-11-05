الأعلى للدولة يطالب الوفاق بإنشاء هيئة خاصة للجرحى ومحاسبة “المتقاعسين”

طالب المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوفاق بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم، وتوفير الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف، وحثّها على تسخير الإمكانيات لدعم المجهود الحربي مواجهة الجيش الوطني، مع محاسبة “المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في صد العدوان”.

وأعلن المجلس خلال جلسته السادسة والأربعين، حول آخر التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، ترحيبه بأي مبادرة تعمل على وقف تحركات الجيش الوطني نحو العاصمة.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوفاق إلى مقاطعة ومقاضاة الدول التي تدعم الحرب على “الشرعية” حسب وصف المجلس.

كما دعا المجلس خلال جلسته، مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تداول “العملة المزورة” حماية للاقتصاد الوطني.

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