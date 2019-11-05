هذه حكاية “مهاجري أبوسليم ” في طرابلس مع قطع البسكويت والجوع

سلّط موقع “مهاجر نيوز” الضوء على ملف المهاجرين غير القانونيين في طرابلس، والمستجدات التي طرأت على الملف، لمهاجري مركز الإيواء بمنطقة أبوسليم.

ويأتي تقرير الموقع المختص بملف الهجرة غير القانونية، بعد أربعة أيام على دخول مهاجري أبو سليم، مركز التجميع والمغادرة في طرابلس.

وأشار الموقع، إن أوضاع المهاجرين لم تتغير داخل المركز الذي يبيتون فيه، ومازالوا مستبعدين من الخدمات الأساسية التي يوفرها مركز الإيواء أبوسليم.

وكشفت تقرير الموقع، إن مهاجري إيواء أبوسليم، لم ينل أيّ منهم الطعام منذ وصولهم لمركز التجميع والمغادرة في طرابلس، في ذات الوقت الذي يتم توزيع الطعام على كافة المهاجرين الباقين.

وأوضح أحد المهاجرين “محمد” من السوادن، لموقع مهاجر نيوز، بقوله: “جميعنا نأكل، نتوجه إلى المطبخ ونحصل على وجباتنا، إلا مهاجري أبو سليم الممنوعين من الاستفادة من خدمات المركز (التجميع والمغادرة). هذا الوضع خلق جوا من عدم الارتياح لدى الجميع. فكيف لنا أن نهنأ بطعامنا وهناك أخوة لنا ينظرون إلينا بعين الأسى والجوع”.

وأكد محمد في حديثه، عدم زيارة أي منظمة إنسانية والاطلاع على مهاجري أبوسليم، باستثناء منظمة الهجرة الدولية، التي قدمت أدوات النظافة الشخصية وثيابا داخلية، وأعطت لكل مهاجر 12 قطعة بسكويت، كتعويض عن نقص الطعام.

وتابع محمد أحد المهاجرين غير القانونيين، حديثه بالقول، إنهم مازالوا ينامون في أحد “الهناغر” التابعة للشرطة بالمركز، مشيرا أن كل هنغر مقسم لغرف صغيرة، وكل 20 مهاجر وأكثر ينام في الأجزاء المقسمة، معربا عن الوضع الذي يعيشونه بأنه لا يُحتمل.

وأكد موقع مهاجر نيوز، في تقريره، إصابة أكثر من 20 مهاجر بداء السلّ، وأنهم يحتاجون للعناية الفورية، وأن منظمة الهجرة الدولية، أكدت هذه المعلومة، في تغريدة لها: “بين المهاجرين 32 إصابة بداء السل. تم فحصهم جميعا وإعطاؤهم الأدوية المناسبة”.

وأشار مهاجر آخر “رشيد”، أن أحد ضباط الشرطة قال لهم: من حق مهاجري أبوسليم البقاء في المركز، ولن تطردهم الشرطة، ولكن يجب أن تبحث المفوضية عن حلول لهم.

وختم الموقع تقريره، أن لم يتمكن من التواصل مع مفوضية اللاجئين للتعليق على التقرير.

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