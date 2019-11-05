بدء إزالة العوائق في وادي القطارة ببنغازي

بدأت لجنة إزالة الاعتداءات في مجرى وادي القطارة بمدينة بنغازي، أمس الإثنين، أعمال المرحلة الأولى من إزالة العوائق والبناءات العشوائية التي تمنع سير المياه انسيابيا باتجاه البحر.

وتنفذ تلك الأعمال من أجل الحيلولة دون حدوث فيضانات، حال ارتفاع منسوب مياه سد وادي القطارة؛ نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار، حسب بيان مديرية أمن بنغازي، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت الحكومة الموقتة كلفت وزارة الداخلية، خلال اجتماع يوم 24 سبتمبر الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العوائق من مسار تصريف مياه الأمطار إلى البحر بسد وادي القطارة، وما صحبه من تعرض حياة المواطنين للخطر، وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب وزارة الداخلية، لجنة الإزالة ببلدية بنغازي، والحرس البلدي.

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يذكر أن مدينة بنغازي شهدت فيضانات خلال موسم الشتاء الماضي بسبب تلك المشكلة. ويمتد مجرى وادي القطارة من سد وادي القطارة في منطقة الرجمة، حتى البحر بمنطقة قاريونس، تحديدا ما بين القرية السياحية ومصيف النيروز.

ويشهد المجرى اعتداءات تمثلت في إنشاء مبان وأسوار ومخازن، وكذلك رمي مخلفات البناء والقمامة والحيوانات النافقة؛ بما أثر سلبا على المجرى، وتتسبب في أضرار جسيمة بالمدينة في حالة ارتفاع منسوب المياه في السد.

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