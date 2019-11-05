تخريج وتأهيل طيار جديد بقاعدة مرتوبة الجوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام سرب العمليات والتدريب بقاعدة مرتوبة الجوية بالدفع بعدد من نسور الجو من أبناء هذا الوطن، في إطار العمل الدؤوب التي تقوم به القوات الجوية فى صقل الأبطال من الطيارين الجدد المتخصصين.

و تم تخريج و تأهيل طيار ملازم ثاني “صلاح الدين المولدي” على يد الضباط المدربين عقيد سعد عبد العالم، وعقيد “محمد بن علي” والكادر الفني بثانوية مرتوبه.

المولدي قام بالطيران انفرادي على متن الطائره “mi2” لأول مرة، بفضل جهود المدرسين والكوادر الفنية بقاعدة مرتوبة الجوية رغم قلة الإمكانيات .

يشار إلى أن مطار مرتوبة هو مطار محلي صغير يقع شرق مدينة درنة، يَقع المطار على مسافة 27 كيلومتراً شرقي درنة، وهو يملك مدرجين، وتبلغ مساحته بالمجمل حوالي 2,450 هكتار.

وفي عام 2006 تقدم مختصي الملاحة الجوية والطيران المدني من درنة بطلب إلى الحكومة لتطوير المطار أكثر وإنشاء مرافق جديدة له، فعقدت إثر ذلك ندوة علمية قدم فيها عدد من الأوراق العلمية المتعلقة بالموضوع، وأدت إلى توقيع عقد مع عدة شركات عالمية لتنفيذ تطويرات في المطار (تتضمن إنشاء صالة للركاب وساحة لوقوف الطائرات) بقيمة 30 مليون دينار ليبي.

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