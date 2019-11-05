زاعمًا أنه لا يعرف إلا القتل والدمار .. السويحلي: ولا سبيل لهرطقات المبادرة مع “حفتر”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي، على ضرورة دحر قوات المشير حفتر على العاصمة طرابلس، مؤكدا أن ما جاء بالحرب لا يرد عليه إلا بها ولا سبيل للمبادرات السياسية، حسب وصفه .

ورأى السويحلي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لابد من ‏دحر العدوان وهزيمة مشروع عودة الاستبداد أولوية قصوى لا بديل واقعي عنها لصنع السلام الدائم، على حد تعبيره.

ولوح بمزيد من العنف خلال الأيام المقبلة، قائلا: “‏هرطقات المبادرات فى مواجهة عدو لا يعرف إلا القتل والدمار سبيلاً، لن تزيده إلا عُتواً واستكباراً، فمن جاء بالحرب لا يُواجه إلا بها”.

وختم بالقول: ‏”وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق”.

يشار إلى أن القائد العام المشير حليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي انطلاق عملية “طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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