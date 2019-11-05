إيطاليا: نشرع في لقاءات مع ليبيا حول خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين

أعلنت إيطاليا على لسان وزير دفاعها لورينزو غويريني الشروع بسلسلة لقاءات مع ليبيا بشأن خفر السواحل ومراكز ايواء المهاجرين.

وأضاف الوزير غويريني في تصريحات لنشرة أخبار قناة التلفزة الأولى (راي1) مساء أمس، حول الإتفاقية مع ليبيا “لقد قررنا فتح لقاء حوار مع ليبيا، لأنه لا يمكننا إجراء تغييرات من جانب واحد، لتعديل مذكرة التفاهم بما يخص جانبين محددين”.

وأشار وزير الدفاع الى أن التعديل “الأول يتعلق بعمل خفر السواحل، والثاني يخص موضوع مراكز الايواء”، واختتم بالقول “لأننا نريد أن تكون هناك الرقابة دولية فيها لضمان ظروف إنسانية”، ملائمة لإقامة المهاجرين.

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