هذه نتائج اجتماع أعضاء مجلس الدولة

بحث مجلس الدولة خلال جلسته السادسة والأربعين آخر التطورات السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن أعضاء اتفقوا على حث حكومة الوفاق الوطني على تسخير كافة الإمكانيات لدعم ما وصفوه بالمجهود الحربي وتوفير كل ما يلزم لذلك، مع محاسبة المتقاعسين إلى جانب مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم وتوفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.

وأكد أعضاء المجلس على الترحيب بأي مبادرة تؤكد على مواجهة الجيش وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون إلى جانب دعوة مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تداول العملة المزورة حمايةً للاقتصاد الوطني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا