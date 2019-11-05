المستشار صالح يطلع على نتائج زيارات الحويج لعدد من العواصم الأوروبية

اطلع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس على نتائج زيارة وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة الهادي الحويج لعدد من العواصم الأوروبية.

وحسب خارجية المؤقتة، فقد استعرض الحويج نتائج زيارته إلى البرلمان الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذلك مشاركته بأعمال القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في سوتشي خلال الأيام القليلة الماضية.

من جانبه أثنى المستشار صالح على الجهود التي يقوم بها الحويج من أجل إيضاح حقيقة الوضع في ليبيا، ودور مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والمليشيات، بهدف إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة الحريات وحقوق الإنسان.

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