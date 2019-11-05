مصر وألمانيا تبحثان التحضيرات لمؤتمر برلين

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع مستشار الأمن القومي الألماني “يان هاكر”، عدد من الموضوعات بينها لملف الليبي والتحضيرات لمؤتمر برلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تصريح إعلامي إن الجانبين استعرضا هاتفيا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ وتم تبادل الرؤى بين الجانبيّن حول آخر تطورات الأزمة الليبية وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلا عن تناول الترتيبات الجارية حاليا لعقد مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبي.

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