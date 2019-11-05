الدرسي: تصريحات الجويلي تدل على اقترابه من الغرق هو وميليشياته

اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن تصريحات أسامة الجويلي الأخيرة تدل على اقترابه من الغرق هو ومليشياته وأتباعه من المليشيات الأخرى المتحالفة معه، كما تدل أيضا على تلقيهم الهزيمة وأن القوات المسلحة انتهجت نهجا عسكريا ذكيا وتكتيكيا.

الدرسي أشار في تصريحات صحفية إلى أن الجميع يدرك أن الجيش يتقدم، وأن كل المبادرات ومنها مبادرة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري هي محاولات يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإيقاف زحف القوات المسلحة.

هذا ويرى الدرسي أن الولايات المتحدة الأميركية حسمت موقفها بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة، ولذلك فإنه لا مبرر للتخوف مما سينبثق عنه مؤتمر برلين.

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