صيانة دوائر كهربائية بالعاصمة طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة دائرة نقل الطاقة (عين زارة، بئر الأسطى ميلاد) جهد 220 ك.ف رقمه (2) وإعادة توصيلها وعودة الشبكة الكهربائية لوضعها السابق من الاستقرار .

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن فرق الصيانة الليلية التابعة لدائرة توزيع الهضبة انتهت من صيانة كابل ضغط عالي يغذي من محطة 11/30 الفرناج إلى محطة عمارات سيدي المصري والذي تعرض لإعطاب نتيجة انهيار بعض خطوط شبكات الصرف الصحي بمنطقة الفرناج جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.

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