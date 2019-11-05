المسماري: القوات المسلحة لن تتوانى عن استهداف أي مواقع تهدد أمن وسلامة ليبيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة لن تتوانى عن استهداف أي مواقع تهدد أمن وسلامة ليبيا.

وأفاد المسماري، في مؤتمر صحفي أمس، بأن سلاح الجو دمر منظومة صواريخ داخل الكلية الجوية بمصراتة، كما نفذ غارات جوية مكثفة ودقيقة على عدة مواقع لمسلحي الوفاق في طرابلس وغيرها من المناطق، مؤكدا أن سلاح الجو تمكن من تدمير طائرة مسيرة وذخائر كانت مخزنة في قاعدة معيتيقة، وذلك بعد رصد هبوط طائرة شحن في القاعدة يوم الأحد.

وأوضح المسماري أن القوات المسلحة حققت في حربها على المليشيات والمجموعات الإرهابية نجاحات كبيرة في طرابلس، مستفيدة من الخبرات التي تحصلت عليها خلال المعارك التي خاضتها على مدى السنوات الماضية.

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